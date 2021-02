Il ciclismo toscano e apuano prova a ripartire: ecco il calendario per la categoria Juniores

MASSA-CARRARA – Dopo un’annata veramente difficile per il ciclismo e più in generale per tutto lo sport mondiale, dovuta all’emergenza pandemica da Covid-19, il ciclismo toscano e apuano prova a ripartire con l’intento di ritrovare la propria collocazione di rilievo nell’ambito delle manifestazioni organizzate che coinvolgono tutti gli amanti delle due ruote. E’ stato infatti ufficializzato il calendario toscano per quanto riguarda la categoria Juniores con numerose competizioni di carattere nazionale ed internazionale che interesseranno il territorio della nostra provincia.

Questo il programma:

25 Aprile “Gran premio liberazione Città di Massa” gara juniores nazionale

2/5 Settembre gara juniores internazionale a tappe “Giro della Lunigiana” che transiterà sulle strade della nostra provincia

12 Settembre “Trofeo Buffoni” juniores internazionale

Inserite a calendario anche due prove a carattere regionale:

1 Agosto a Casette “Trofeo Madonna del Cavatore” organizzato dall’omonimo gruppo sportivo Madonna del Cavatore

11 Settembre “Circuito della Riviera – Memorial Renato Pardini” organizzato dal Gruppo Motostaffette Versilapuano

Oltre alle suddette manifestazioni completano il calendario internazionale e nazionale provinciale:

10/11 Aprile “2 giorni del mare” gara nazionale paralimpica valida come campionato Italiano di tutte le categorie di paraciclismo

9 Maggio “Gran premio industrie del marmo” riservata alla categoria Under 23 Internazionale

La stagione provinciale prenderà il via il 7 marzo con la gara nazionale riservata alla categoria Donne Elite “Trofeo Oro in Euro – Women’s bike race” che si svolgerà a Montignoso e sarà il primo vero banco di prova per le atlete e per gli organizzatori dell’Asd Montignoso Ciclismo.

“Con la speranza che piano piano si possa tornare ad organizzare eventi che facciano conoscere il territorio apuano e di tutta la provincia – dichiarano dalla Federazione Ciclistica Italiana – nelle prossime settimane saranno ufficializzati anche i calendari relativi alle altre categorie agonistiche per quanto riguarda il movimento ciclistico”.