CARRARA – In casa del Piacenza arriva un altro pareggio esterno per la Carrarese. E sale a 7 il numero di turni consecutivi senza vittoria. Una crisi di risultati che pare non trovare soluzione e che gli azzurri avrebbero avuto l’occasione di scacciare con i tre punti al Leonardo Garilli, sfumati all’86esimo con la rete del pareggio di Lamesta a rispondere a Marilungo. Carrarese in superiorità numerica per gran parte della ripresa, ma che non ha saputo sfruttare il vantaggio e l’uomo in più in una partita che si era messa sui binari giusti.

