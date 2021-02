La cronaca del match

Piacenza-Carrarese (1-1): Lamesta risponde a Marilungo

Partita ricca di emozioni soprattutto nella ripresa: prima l’espulsione di Simonetti, poi il rigore siglato da Marilungo. Gli azzurri sembrano in controllo del match ma con una staffilata di Lamesta i biancorossi pareggiano i conti. Per la squadra di Baldini si tratta di due punti persi vista la superiorità numerica non sfruttata per chiudere definitivamente l'incontro