Rino Lavezzini saluta la panchina del Ghiviborgo

L’ex allenatore della Carrarese Rino Lavezzini ha annunciato oggi le proprie dimissioni dalla guida del Ghivizzano Borgo a Mozzano, formazione che milita nel campionato si Serie D girone D in cui occupa l’ultimo posto con soli 7 punti all’attivo.

Questo il comunicato del club lucchese.

“Il Ghivizzano Borgo a Mozzano comunica che il tecnico Rino Lavezzini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla conduzione tecnica della prima squadra biancorossa. La dirigenza prende atto della decisione del mister, con cui resta un ottimo rapporto umano, lo ringrazia per il lavoro svolto alla guida della nostra Società, e gli augura le migliori fortune umane e professionali per il futuro. “

(>foto Ghiviborgo FB)