Il Comune di Massa insieme a Apuan Sailing e Apua Surf Crew per la pulizia degli arenili

MASSA – L’amministrazione comunale di Massa ha concesso il patrocinio e l’uso del logo comunale all’iniziativa di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali promossa dalle associazioni di promozione di sport del mare Vertigo Apuan Sailing e Apua Surf Crew.

Attraverso l’assessorato all’Ambiente e allo Sport di Paolo Balloni con delibera n.24 del 28 gennaio scorso, la Giunta ha sposato appieno la proposta delle due associazioni rappresentante legalmente da Francesca Galeazzi e Alexandre Biondo per l’organizzazione congiunta di una manifestazione di volontariato ambientale intitolata “Pulizia degli arenili comunali non attrezzati” che mira alla sensibilizzazione della cittadinanza sulla corretta gestione dei rifiuti sul territorio e in particolare alla tutela delle spiagge. La manifestazione, salvo maltempo, si terrà in due successive giornate il 6 e il 20 febbraio prossimo nella zona lato mare di piazza Bad Kissingen.

«Pensavo da qualche tempo – spiega l’assessore Balloni – all’idea di promuovere sul territorio una serie di attività che potessero coniugare il mondo dello sport a quello dell’ambiente per unire le tematiche relative alla salvaguardia della salute e del benessere a quelle della tutela del paesaggio. In questo senso la proposta della Vertigo Apuan Sailing e di Apua Surf Crew è perfettamente in linea con gli obiettivi dell’amministrazione, così abbiamo deciso di sostenerla non solo col patrocinio e il logo comunale ma partecipando all’organizzazione dell’evento che oltre all’aspetto educativo contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti si prefigge di ripulire concretamente una parte di arenile. Abbiamo coinvolto Asmiu nell’iniziativa per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti che verranno rinvenuti e metteremo a disposizione dei partecipanti i dispositivi di protezione personale necessari allo svolgimento della manifestazione in sicurezza».

Responsabilità e costi sugli adempimenti connessi al rispetto della normativa anti Covid vigente sono a carico delle due associazioni che coinvolgeranno nella manifestazione soci ed iscritti. «Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale – dichiara Francesca Galeazzi – riusciamo a concretizzare questa iniziativa che oltre alla pulizia di una parte di arenile mira a sensibilizzare la cittadinanza sulle buone pratiche ambientali e a promuovere un corretto stile di vita. Auspichiamo di coinvolgere e sensibilizzare sempre più persone e che iniziative come la nostra diventino col tempo un appuntamento fisso per ripulire la spiaggia magari all’indomani di ogni mareggiata.

Sulla stessa linea anche Alexandre Biondo che aggiunge: «Come sportivi appassionati di surf frequentiamo il mare 365 giorni l’anno e più di altri ci rendiamo conto dello stato delle spiagge soprattutto in inverno e dell’importanza delle buone pratiche di gestione e smaltimento dei rifiuti per migliorare il decoro e pulizia degli arenili».

Per maggiori dettagli sull’iniziativa, per contatti e informazioni sulle associazioni sportive i rappresentanti di Vertigo Apuan Sailing e Apua Surf Crew rimandano alle omonime pagine sui social Facebook e Instagram.