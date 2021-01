Carrarese-Pro Sesto (0-1): le pagelle

CARRARA – Il 2021 non ne vuol sapere di regalare vittorie alla Carrarese. Ancora una sconfitta, ancora tra le mura amiche, per gli uomini di Baldini. Questa volta è la Pro Sesto a imporsi al Dei Marmi con un gol a 10 minuti dal termine. Primo tempo discreto per la compagine marmifera, propositiva ma poco lucida al momento dell’ultimo passaggio. Nella ripresa squadra in affanno e poche idee. E nell’ultima parte di gara un film visto e rivisto.

PULIDORI 5.5: chiamato poco in causa, poco prima del vantaggio ospite si rende protagonista di un’uscita avventata su Bocic che lo supera e ha la possibilità di calciare a porta sguarnita. Provvidenziale in quell’occasione l’intervento di Ermacora. Incolpevole, invece, sul gol di Gualdi.

GRASSINI 5.5: un film già visto: primo tempo caratterizzato da qualche buona sovrapposizione sulla destra vanificata dall’imprecisione al momento del cross. Nella ripresa solito calo fisico, per cui viene sostituito a 10 minuti dal termine.

BORRI 6: primeggia su Mutton annullandolo per tutto il match. Brillante anche nel ruolo di primo costruttore di gioco grazie ad una buona visione e ad un piede destro di qualità. Difensore moderno.

MILESI 5.5: nel gioco aereo non si discute, da rivedere in quello palla a terra, dove si rende protagonista di qualche errato passaggio di semplice esecuzione.

ERMACORA 5.5: soffre sia la rapidità che la tecnica di Cominetti. Dopo appena 16 minuti di gioco rimedia un’ammonizione per eccessiva foga che lo condiziona per il resto del match. Troppo irruento nel tentativo di anticipo, che talvolta dovrebbe evitare affidandosi di più al temporeggiamento.

SCHIRÒ 6: più nel vivo del gioco rispetto alla partita di Busto, specialmente in fase di costruzione, dove cerca spesso i compagni con buone aperture. Da apprezzare il suo contributo nella prima fase della manovra, quando si fa vedere andando a cercare quella parte di campo libera per essere servito e poi impostare il gioco.

FORESTA 6: è uno degli ultimi a mollare. Come sempre dà l’anima in fase di interdizione e recupero palla di fronte alla superiorità numerica degli avversari.

MANZARI 6. da lui arrivano le azioni più pericolose della Carrarese. Nella ripresa è l’unico a farsi vedere dalle parti di Livieri con due sinistri che però non centrano lo specchio.

MARILUNGO 6: nella posizione inedita di trequartista, nella quale si alterna a Piscopo nel corso del match, svaria su tutto il fronte offensivo dando profondità e permettendo alla squadra di salire. Mostra la sua qualità con giocate pregevoli, tra cui cambi gioco col contagiri e colpi di tacco.

PASCIUTI 5.5: ancora poco incisivo nel ruolo di ala sinistra. Giocate troppo prevedibili per un calciatore del suo calibro. Prova spesso a rientrare sul piede preferito per servire i compagni in area ma i suoi cross sono sempre di facile lettura per la difesa lombarda.

PISCOPO 5: lento ed impacciato nei movimenti, gioca l’ennesima partita senza dare alcun contributo concreto. Avulso completamente dal gioco della squadra.

PAVONE 5: va a piazzarsi al posto di Manzari ma sembra non entrare in partita. Costantemente fermato dai difensori lombardi, non trova mai l’uno contro uno con Ntube che è bravo a costringerlo a giocare spalle alla porta.

CAIS SV: sostituisce Grassini negli ultimi scampoli del match per dare maggiore peso all’attacco.

BALDINI 5. La sua squadra è a secco di vittorie da cinque giornate e nel nuovo anno non ha ancora trovato i tre punti. E la classifica piange. Gli innumerevoli infortuni hanno decimato la rosa ma non deve essere questa una scusante. Ciò che preoccupa è l’involuzione della squadra a cui servirebbero delle soluzioni tecnico-tattiche per invertire il trend negativo.