Carrarese in campo per scacciare la crisi. Baldini: «E’ la chance per cambiare marcia, ma non dobbiamo complicarci la vita»

CARRARA – L’emergenza infortuni non cessa, ma la Carrarese deve ripartire. Oggi alle 17.30 gli azzurri di Baldini affronteranno la Pro Sesto, anch’essa in un periodo di crisi di risultati iniziato lo scorso tre dicembre. Da allora 5 sconfitte e 3 pareggi per gli uomini di Parravicini, che da questo punto di vista sono riusciti a far peggio della Carrarese, a secco di vittorie dalla gara interna contro l’Albinoleffe (12 dicembre).

Foresta e compagni scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti sfumati all’ultimo minuto la scorsa domenica, in casa della Pro Patria. Purtroppo l’infermeria è ancora piena e gli uomini a disposizione contati. Ancora out Infantino, Luci e Valietti. Mazzini tornerà in panchina ma a partire dal primo minuto fra i pali sarà ancora Pulidori. Per Murolo, Caccavallo e Doumbia, invece, si dovranno attendere altri 15 giorni. Poche novità, quindi, nell’undici iniziale, che sarà molto simile a quello visto a Busto Arsizio. Due assenti invece tra le fila lombarde: si tratta dello squalificato Franco e dell’infortunato Parrinello.

Alla vigilia del match, questo il commento di Silvio Baldini: “Dobbiamo essere fiduciosi in considerazione di quanto fatto vedere al cospetto della Pro Patria. Nei momenti di difficoltà è necessario lavorare ancora di più a testa bassa per recuperare la strada interrotta qualche tempo fa. Nelle vicissitudini il momento in cui si svolta è quando trovi la vittoria che porta, inizialmente, maggiore tranquillità e può sbocciare, poi, in qualcosa di ancora più positivo. Importante, inoltre, è non complicarci la vita da soli come nella maggior parte delle reti subite negli ultimi match per via di letture delle varie situazioni di gioco che potevano essere migliori. Dobbiamo scuoterci totalmente, non pensare alle ultime gare ed ai risultati che non ci hanno soddisfatto ma piuttosto considerare la partita contro la Pro Sesto come la chance per cambiare marcia tornando ad una vittoria che manca da qualche turno”.

Le probabili formazioni:

CARRARESE (4-2-3-1): Pulidori; Grassini, Borri, Milesi, Ermacora; Schirò, Foresta; Pavone, Piscopo, Pasciuti; Marilungo.

PRO SESTO (4-3-3): Livieri; Pecorini, Caverzasi, Giubilato, Magonara; Gualdi, Gattoni, Palesi; Cominetti, Mutton, Scapuzzi.