«Buona partita nonostante le difficoltà del momento: noi oggi siamo questi»

CARRARA – “Noi oggi siamo questi”. E’ un Baldini amareggiato ma anche consapevole quello che commenta la sconfitta interna contro la Pro Sesto, l’ennesima in questa stagione tra le mura amiche. “Abbiamo fatto una buona partita nonostante le difficoltà del momento ma appena subiamo qualcosa, viene fuori la paura. Nel secondo tempo non abbiamo proseguito sulle linee di gioco che facevamo nella prima parte di gara e che mettevano in difficoltà la Pro Sesto. In quei primi 45 minuti bastava un piccolo episodio per sbloccare la partita. Dopo, quando ti viene l’affanno, cerchi di cavartela con il cuore, ma il calcio è sempre fatto di idee e se non le sviluppi è difficile fare gol”.

Il tecnico marmifero prova quindi a suggerire una ricetta per uscire dalla crisi di risultati: “Adesso bisogna fare di necessità virtù e non piangersi addosso. Dobbiamo fare come abbiamo fatto domenica scorsa la Pro Patria e come in fondo abbiamo fatto anche oggi. E sperare che le situazioni di gioco in campo si sviluppino a nostro favore. Ci vuole anche un pizzico di fortuna, come in tutte le cose. Però mi sembra che in questo momento siamo veramente penalizzati”. Sul mercato, infine, Baldini è conciso: “C’è una lista bloccata, perché arrivi qualcuno deve uscire qualcun altro. Se non facciamo movimenti non possiamo prendere nessuno”.

Tra le voci di fine gara anche quella di Lorenzo Pasciuti: “Oggi per 70 minuti è stata una gara a senso unico perché loro fino a quel momento non erano mai entrati in area di rigore. Nel primo tempo abbiamo creato e giocato bene, ci è mancato il gol. C’era anche un rigore netto che non ci hanno fischiato, e che poteva cambiare la partita. Subentrata la paura? Non credo si tratti di questo. E’ normale che quando arriviamo al 70esimo, oltre tutto su un campo pesante come quello di oggi, e non avendo cambi, si faccia più dura per noi. La partita poteva cambiare con il rigore che non ci hanno dato nel primo tempo, che era netto”.

La Carrarese tornerà in campo martedì pomeriggio, all’Ettore Mannucci di Pontedera. “Ce la metteremo tutta – chiude Pasciuti -, lo facciamo sempre. Speriamo che martedì ci giri qualcosa a favore, e che dia una svolta a questo momento negativo”.