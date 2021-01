Tanti auguri Gigi Buffon!

Tanti auguri al portierone azzurro Gianluigi Buffon che festeggia oggi i suoi 43 anni essendo nato a Carrara il 28 gennaio 1978.

Recordman di presenze in Nazionale e Serie A, Gigi ha vinto dieci campionati italiani ed un Mondiale.

Gli inizi a Parma

L’estremo difensore ha esordito in Serie A con la maglia del Parma ancora minorenne nel 1995 contro il Milan di Capello. Fin da subito, Buffon impressiona per le sue capacità. Con i ducali vincerà una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa.

Il trasferimento alla Juventus

Nell’estate del 2001 Buffon viene acquistato dalla Juventus per circa 100 miliardi di lire! Il numero uno bianconero vince due scudetti consecutivi e gioca la prima finale di Champions.

Dopo la cancellazione dei due scudetti con Capello, a causa di Calciopoli, il portiere decide di rimanere a Torino, in Serie B. Nel 2012, con Conte alla guida, la Juventus torna a vincere il campionato, inaugurando una serie incredibile che dura a tutt’oggi.

Nella stagione 2018/19 la parentesi al Psg, prima di fare ritorno in bianconero.

Buffon “mondiale”

Il nome del portiere si lega anche alla Nazionale, di cui detiene il record di presenze, con 176 volte in porta. Il momento più esaltante è il 2006, con la vittoria del Mondiale in Germania, nella quale il numero uno azzurro è grande protagonista (celebre la parata in finale sul colpo di testa di Zidane).

A dicembre scorso, Buffon ha superato un’altra leggenda del calcio come Paolo Maldini in quanto a presenze in Serie A.