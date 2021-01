Apuania Tennis Tavolo, poker al Prato

Netta vittoria per l’Apuania Tennis Tavolo che , nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie A1 ha battuto per 4 a 0 la compagine del TT Prato. L’ incontro si è svolto sabato, rigorosamente a porte chiuse al Palasport di Avenza all’interno dei previsti protocolli sanitari emanati dalla federazione centrale e arbitrato dal Sig. Luca Mariotti di Montecatini.

La squadra aospite metteva a referto John Oyebode (n 6 delle classifiche nazionali), paolo Bisi (n 8 delle classifiche nazionali) ed il cileno juan Pablo Lamadrid Barrazza (n 156 delle classifiche mondiali) all.re Michael Oyebode. Dal canto suo l’Apuania Carrara in campo col russo Aleksandr Shibaev, Mihai Bobocica ( n 1 delle classifiche nazionali) e Leonardo Mutti (n 4 delle classifiche nazionali) ed allenatore Alessandro Merciadri.

La prima partita ha visto scendere in campo John Oyebode e Aleksandr Shibaev, un pò emozionato all’esordio, e si è concluso per 3 a 2 per il portacolori carrarese dopo 50 minuti di gioco a tratti spettacolare (uno a zero per Carrara con parziali 6,-9,-10,4,6)

Nella seconda partita di fronteggiavano Bobocica e Bisi, il primo set era a favore di Bisi per 11 a 5 poi Bobocica cambiava ritmo e la partita si chiudeva sul 3 1 (-5, 5 1,2) in circa trenta minuti di gioco, portando Carrara sul due a zero.

La terza partita vedeva Leonardo Mutti affrontare il cileno Lamadrid e l’apuano fin da subito metteva in difficoltà l’avversario con un gioco molto aggressivo e sicuro conquistando rapidamente i primi due set, nel terzo set si registrava la reazione del cileno ma la quarta frazione vedeva nuovamente Mutti avanti fino alla fine portando così l’Apuania sul 3a0 ( 6,5.-9,7).

La quarta partita vedeva Bobocica affrontare Oyebode, la prima frazione vedeva imporsi il pratese per 11 a 6, successivamente Bobocica recuperava e si imponeva nei successivi tre set, fermando il punteggio sul 4 a 0 (-6,9.8,9).

“Alla vigilia avevamo professato prudenza e sul campo si è visto che avevamo ragione, la squadra pratese è una buona squadra senza punti di debolezza , sono contento per come i ragazzi hanno saputo impostare la partite e hanno fatte le scelte tecniche giuste al momento opportuno, noi giochiamo partita per partita cercando di dare sempre il meglio poi alla fine faremo i conti”questo il commento del tecnico apuano Alessandro Merciadri.

La prossima giornata è in programma a Napoli domenica 7 febbraio alle ore 15.

Sabato e domenica prossima a Terni si svolgeranno i campionati italiani assoluti di singolare con al via Mihai Bobocica, Leonardo Mutti, Alessandro Soraci già inseriti nel tabellone principale e con Roberto Perri che dovrà disputare le qualificazioni.

Serie A 1 . Altri risultati seconda giornata.

Cagliari – Torino 4 0

Norbello- Milano 4 2

Reggio Emilia – Messina 0 4

Verzuolo – Napoli np

Riposo: Vigevano

Classifica: Marcozzi 4, Apuania, Reggio Emilia, Milano,Norbello, Messina 2, Prato. Verzuolo 1, Torino , Napoli, Vigevano 0

Prossimo turno (terza giornata): 5-6-7 febbraio. Vigevano -Norbello, Napoli-Apuania, Milano-Reggio Emilia, Torino-Verzuolo, Messina-Marcozzi. Riposo: Prato.