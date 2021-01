CARRARA – Pareggio amaro della Carrarese sul campo della Pro Patria, beffata all’ultimo minuto con la rete di Le Noci a rispondere al vantaggio di Marilungo. Un passo avanti comunque rispetto alle ultime gare, soprattutto sul piano dell’intensità e della personalità.

Si riapre quindi il nostro sondaggio Vota il miglior gialloazzurro 2020/21 per votare il migliore in campo della sfida del Carlo Speroni. Chi è stato secondo te il man of the match di Pro Patria-Carrarese? Vota qui di seguito (tempo fino alle 18 di martedì).

Il giocatore che al termine della stagione avrà ottenuto il maggior numero di voti verrà omaggiato dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.