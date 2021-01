DIRETTA / Pro Vercelli-Carrarese (1-0): Zerbin con una magia trova il vantaggio

9′ p.t: GOL PRO VERCELLI: Auriletto stacca su corner, palla deviata. Negli sviluppi del successivo calcio d’angolo Zerbin trova il vantaggio con un destro al volo che si insacca sotto il sette.

7′ p.t: ammonito Luci nel tentativo di fermare una ripartenza.

6′ p.t: Marilungo ci prova dalla distanza ma la palla esce ampiamente sul fondo.

5′ p.t: Manzari sbaglia a coprire la palla sulla linea di fondo e se la fa soffiare da un avversario che conquista il corner. Esce bene la Carrarese nell’azione successiva.

3′ p.t: staff medico in campo per Pavone. Nessun particolare problema per il giovane esterno esterno che si rialza e torna a piazzarsi sulla fascia destra.

Ore 14:59 : inizia la sfida.

Le formazioni ufficiali:

PRO VERCELLI (3-4-3): Saro, Masi, Nielsen, Auriletto, Emmanuello, Comi, Della Morte, Gatto, Zerbin, Hristov, Iezzi. A disp: Tintori, Parodi, Rolando, Romairone, Padovan, Clemente, Esposito, Erradi, Merio, Secondo, Carosso. All: Francesco Modesto.

CARRARESE (3-3-4): Mazzini, Grassini, Milesi, Imperiale, Foresta, Schirò, Luci, Piscopo, Manzari, Marilungo, Pavone. A disp: Pulidori, Agyei, Borri, Ermacora, Fortunati, Fantini.

VERCELLI – L’ultima volta che la Carrarese è scesa in campo al Silvio Piola di Vercelli è stata il 15 maggio 2019. Una partita dalle mille emozioni che si è chiusa con il gol vittoria di Tommaso Biasci allo scadere. E con il trionfo degli uomini di Baldini che, ribaltando il vantaggio iniziale dei piemontesi, si sono conquistati il pass per i quarti di finale playoff. E’ passato più di un anno e mezzo ma gli obiettivi dei marmiferi non sono cambiati, anche se oggi la priorità sarà dare una risposta importante dopo un periodo non troppo positivo sul piano delle prestazioni e dei risultati. Dall’altra parte però c’è una Pro Vercelli che non vince da 6 giornate, e che scenderà in campo col coltello fra i denti per tornare a fare bottino pieno. Uno scontro diretto da non perdere, dunque, tra due compagini agguerrite e determinate ad avere la meglio sull’altra.