Sondaggio “miglior gialloazzurro 2020/21”, invitiamo i votanti alla massima obiettività

CARRARA – Dopo i risultati delle ultime settimane del sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21” ci sentiamo in dovere di rivolgerci ai nostri lettori per chiedere loro massima obiettività e correttezza al momento della votazione. Dai dati che ci giungono ultimamente, infatti, rileviamo costantemente un eccessivo gap di voti tra un giocatore e il resto del gruppo, il che ci fa pensare che qualcuno dei votanti (senza comunque infrangere alcuna regola, dato che il sistema lo permette) abbia trovato il modo di far prevalere, al di là del rendimento nella singola partita, il proprio beniamino.

Ricordiamo che uno degli obiettivi del sondaggio è premiare, ogni settimana, il migliore in campo degli azzurri. Certo, il voto è chiaramente soggettivo, ma il risultato dovrebbe a grandi linee rispecchiare quanto visto in campo.

Domani renderemo noti i dati relativi all’ultima votazione, dall’esito praticamente già certo. A partire dalla prossima settimana, però, chiediamo a tutti di seguire il criterio della correttezza, in primis per premiare di volta in volta chi lo merita, e in secondo luogo per tenere viva una sfida che altrimenti avrebbe poco senso mandare avanti.