La Carrarese inaugura il 2021 contro i baby bianconeri. Out Luci, torna Foresta

CARRARA – La Carrarese torna in campo dopo la pausa natalizia pronta ad affrontare la prima delle due gare che chiuderanno il girone di andata. Oggi alle 15 allo Stadio dei Marmi arriverà la Juventus U23 di mister Lamberto Zauli, una compagine di qualità che però non sta affrontando un periodo troppo positivo. I “baby” bianconeri hanno infatti incassato 3 sconfitte nelle ultime 3 gare. L’ultima contro il Renate, che sembra ormai aver ingranato la sesta. Sono 9 infatti le lunghezze che separano la capolista guidata da Aimo Diana dalla Carrarese, al quarto posto dietro Como e Alessandria. La squadra di Baldini dovrà dunque inaugurare il nuovo anno nel migliore dei modi, se vuole confermarsi inseguitrice per il proseguo di campionato.

Dall’altra parte c’è la Juventus, che dovrà fare i conti con diverse assenze: out i centrali Delli Carri e Gozzi, le punte Marquez, Vrioni e Petrelli e il mediano Peeters. “Faremo questa partita con tanti primavera” – ha ammesso Zauli.

La Carrarese invece, recupera Foresta e i rientranti dalla squalifica Ermacora e Murolo. Non ci sarà Luci, fermato per un turno dal giudice sportivo. “I ragazzi si sono ripresentati in buona condizione e gli allenamenti si sono svolti in serenità e con la voglia di ritornare in campo per giocare – ha dichiarato Baldini, commentando il rientro dei suoi dalla pausa -. Vogliamo ritrovare le nostre basi per essere solidi e vincenti superando il periodo di dicembre, quando non siamo riusciti ad ottenere quanto avremmo dovuto e potuto. Inizia una fase della stagione quanto mai importante e delicata, il nostro compito sarà quello di recuperare il terreno che ci divide dalla vetta ed il proposito sarà far emergere i nostri valori, cercando di ottimizzare quello che sappiamo fare”.

Di seguito le probabili formazioni:

CARRARESE (4-2-3-1): Mazzini; Valietti, Borri, Murolo, Ermacora; Agyei, Foresta; Caccavallo, Piscopo, Manzari; Infantino.

JUVENTUS U23 (3-4-2-1): Israel; Parodi, Capellini, Coccolo; Di Pardo, Leone, Ranocchia, Felix Correia; Rafia, Mosti; Brighenti.