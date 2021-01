21’p.t: Caccavallo va via sulla destra, serve Piscopo in area piccola con un cross rasoterra ma il numero 30 azzurro non trova il tempo per colpire a rete. Occasione colossale sprecata dalla squadra di Baldini.

19’p.t: cross teso di Grassini dalla destra ma Israel di pugno respinge anticipando sia Piscopo che Infantino.

16’p.t: primo cambio nella Carrarese: esce per infortunio Murolo ed entra Agyei.

15’p.t: punizione di Schirò che esce ampiamente sopra la traversa.

14’p.t: iniziativa personale di Piscopo che si conquista un calcio di punizione dalla trequarti.

13’p.t: cross dalla sinistra di Brighenti ma Mazzini in uscita blocca senza problemi.

2’p.t: Juventus subito pericolosa con calcio piazzato di Ranocchia che si stampa sulla traversa.

Ore 15:01: inizia il match.

Di seguito le formazioni:

CARRARESE (4-2-3-1): Mazzini, Grassini, Borri, Murolo, Ermacora, Foresta, Schirò, Caccavallo, Piscopo, Manzari, Infantino. A disp: Pulidori, Valietti, Imperiale, Agyei, Fortunati, Calderini, Pavone, Fantini. All: Mattia Baldini.

JUVENTUS U23 (3-4-2-1): Israel, Oliveira, Coccolo, Troiano, Ranocchia, Brighenti, Alcibiade, Capellini, Rafia, Mosti, De Oliveira. A disp: Raina, Senko, Andrade, Leone, Gozzi, Barbieri, Sekulov, Tongya, Riccio, Cerri. All: Lamberto Zauli.

CARRARA – Prima gara del 2021 della Serie C. A breve andrà in scena Carrarese-Juventus U23, sfida nella quale gli azzurri di Baldini sono chiamati a dare un segnale importante, specialmente considerata la situazione attuale della classifica che vede il Renate in vetta a +9. Ospiti reduci da tre sconfitte consecutive ma in una posizione di classifica assolutamente tranquilla.