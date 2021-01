Devoti: «Vi racconto di quella volta che la Carrarese battè la Juventus dei grandi». L’episodio online

CARRARA – Un salto indietro nel tempo di 25 anni. Quando la Carrarese si trovava sì ad affrontare la Juventus, ma quella dei grandi. Quella che poi avrebbe vinto la “coppa dei campioni”, ma intanto dallo Stadio Dei Marmi uscì sconfitta grazie a una tripletta di bomber Massimiliano Benfari. Una successo, seppur in una gara amichevole, che è entrato nella storia gialloazzurra e che abbiamo voluto rivivere insieme al direttore generale e amministratore delegato di quegli anni Walter Devoti. L’ex dirigente azzurro, intervistato ai microfoni di “Un sogno nel cuore”, il podcast di Carrarese Calcio realizzato con la collaborazione de La Voce Apuana, ha svelato come le due società si sono organizzate, in una vera e propria corsa contro il tempo, per arrivare a disputare quella partita.

Una storia sempre piacevole da riascoltare per i tifosi azzurri, soprattutto in vista del match di domani che vedrà la Carrarese di Baldini impegnata proprio contro la Juventus. Questa volta, però, quella degli “under 23”.

L’episodio, condotto da Claudia Cella e Riccardo Rinaldi, è adesso online su YouTube, Spotify, e sulle altre piattaforme audio (Spreaker, Apple Podcast e Google Podcast).

A cura di: Carrarese Calcio 1908

Conduce: Claudia Cella

Introduzione storica: Riccardo Rinaldi

Regia: Nicola Bongiorni

Supervisore: Gianluca Matelli

Media partner: La Voce Apuana

Ospite: Walter Devoti.