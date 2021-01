Tutto pronto per il secondo trofeo a squadre “Centro Sub Alto Tirreno”, gara di pesca in apnea a squadre con mezzo nautico e spostamento libero organizzata dall’omonimo club apuano e che andrà in scena domenica 24 gennaio. La pesca subacquea è un’attività di pesca effettuata con tecniche di immersione sia in apnea (pesca subacquea in apnea) che con l’ausilio di sistemi ed apparati di respirazione (Immersione subacquea). Può essere effettuata con attrezzi e strumenti diversi come retini, raffi, ganci, rastrelli e con il fucile subacqueo ed è, a seconda dei casi, effettuata con finalità di carattere sportivo o commerciale; nel secondo caso prende il nome di pesca subacquea professionale. La pesca subacquea sportiva oggi viene effettuata esclusivamente in apnea, è stata un’attività che a partire dagli anni cinquanta ha stimolato e contribuito allo sviluppo di tutte le attività subacquee moderne. Inizialmente veniva svolta sia in apnea sia con le bombole, e negli anni settanta la Sardegna, e in seguito tutte le regioni italiane, hanno vietato l’uso degli apparecchi di respirazione consentendola esclusivamente per quella professionale. Può essere svolta sia in acque salate che in acque dolci, quindi mare, fiume e lago. La finalità è quella di catturare o raccogliere specie ittiche commestibili, quindi pesci, crostacei, molluschi, bivalvi, echinodermi, coralli e spugne. È una delle specialità o variazione delle attività subacquee ed è tra queste l’unica ad avere in Italia una legge specifica di regolamentazione. L’organizzazione chiede di far pervenire in anticipo la conferma di un’ eventuale partecipazione con iscrizione squadra in modo di poter organizzare nel miglior modo possibile e mantenere la sicurezza vista la situazione momentanea (covid-19).

Per informazioni e disponibilità mezzi e alloggio contattare il club , Maurizio Magnani o Fabio Tonazzini. Mail: centrosubaltotirreno@virgilio.it