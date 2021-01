My Rhythm, una nuova stagione all’orizzonte

Inizia un nuovo anno sportivo per la My Rhythm, associazione sportiva di ginnastica ritmica di Marina di Carrara. Le attività, per il momento ancora rigorosamente a distanza, coinvolgono un buon numero di allieve dai quattro ai quasi quarant’anni d’età a livello base ed avanzato, e sono dirette dal tecnico, giudice e docente Martina Opuratori (foto), con la preziosa collaborazione della tecnica Coni Elena Quadrelli e dell’assistente ed ex atleta d’eccellenza Asia Corsini.

La società giallo-nera ha gia dichiarato che non prenderà parte al Torneo Internazionale di Udine, prestigioso ed ormai consueto appuntamento al quale il Club partecipa dal 2016, con ottimi risultati: ricordiamo i piazzamenti ottenuti negli anni, nelle categorie A, B, C (corrispondenti ai programmi Gold e Silver della Federazione Ginnastica d’ Italia) da Asia Corsini, Sofia Biggi, Giorgia Braghenti, Beatrice Burchielli, Linda Capitani, Rebecca Cupini, Michelle Francesconi, Ester Lena, Aurora LoMonaco, Arianna Musetti, Nora Persiani,Anna Polini e Alice Tonini. Essendo al momento autorizzati i soli allenamenti per le ginnaste in preparazione per gare “di interesse nazionale” , la società ha deciso, dopo un’attenta valutazione, di non esporre atlete,staff e famiglie a questo rischio, sospendendo quindi anche le attività addestrative in presenza.

“L’auspicio è quello di poter riprendere al più presto con tutte le associate, prescindendo dall’obbligo di prepararsi per un particolare evento. Vogliamo veicolare un messaggio chiaro – dichiara il Direttivo My Rhythm- ossia che lo sport deve essere di tutti e per tutti e che la ginnastica dev’essere innanzi tutto benessere psico-fisico. La competizione può attendere, mentre il movimento no“.