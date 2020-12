CARRARA – Prosegue il nostro sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21” al termine del quale, chiusa la stagione sportiva, verrà premiato il giocatore con il maggior numero di voti (in omaggio dall’ Agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara un weekend in Spa 4 stelle).

Chi è stato, dunque, per te il migliore in campo di Lucchese-Carrarese (1-1)? Vota rispondendo al sondaggio qui sotto, che si chiuderà domani alle 18.