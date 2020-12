Lucchese-Carrarese: al Porta Elisa va in scena uno dei derby più caldi del girone

CARRARA – La classifica racconta una storia, la parola “derby” ne racconta un’altra. Lucchese e Carrarese hanno avuto obiettivi e sorti diversi in questo girone di andata, ma la sfida tra le due formazioni, in programma oggi alle 17.30 al Porta Elisa, è di quelle dal pronostico tutt’altro che scontato. Niente curve piene e sfottò, questa volta, per uno degli incontri toscani più caldi della Serie C. Soltanto 22 giocatori in campo accomunati dal solito obiettivo: fare bottino pieno. Perché un derby è sempre un derby. Da una parte ci sono gli uomini di Baldini, a caccia di altri tre punti, dopo quelli dello scorso sabato contro l’Albinoleffe, per rimanere nei piani alti della classifica. Dall’altra la compagine di mister Lopez, fanalino di coda del girone, che tuttavia negli ultimi 4 turni ha centrato 3 risultati positivi, vincendo contro Pontedera e Piacenza e pareggiando a Livorno. Nel mezzo, la sconfitta interna con l’Alessandria.

Contro la Carrarese il tecnico dei rossoneri dovrà fare a meno del centrocampista Kosovan, squalificato. Stessa sorte, in casa azzurra, per Murolo ed Ermacora, fermati per recidività in ammonizioni. Tra gli squalificati anche mister Baldini, che dopo l’espulsione rimediata sabato scorso dovrà scontare un doppio turno di squalifica.

Di seguito quindi probabili formazioni:

LUCCHESE (3-5-2): Coletta, Papini, De Vito, Dumancic, Panati, Sbrissa, Caccetta, Meucci, Adamoli, Nannelli, Bianchi.

CARRARESE (4-2-3-1): Pulidori, Grassini, Borri, Agyei, Imperiale, Luci, Schirò, Caccavallo, Piscopo, Manzari, Infantino.