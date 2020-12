Lucchese-Carrarese (1-1): Bianchi risponde a Infantino. Gli azzurri chiudono il 2020 con un pari

19:17: termina il match: Bianchi risponde a Infantino e il derby termina in pareggio.

43′ s.t: gran sinistro a giro di Pavone, provvidenziale Coletta.

38′ s.t: cavalcata sulla sinistra di Manzari che alla fine arriva al cross: interviene Coletta, sulla respinta Infantino sbaglia il controllo e non trova neanche il rimpallo favorevole: sarà rimessa dal fondo.

32′ s.t: dentro Cais e Valietti per Agyei e Piscopo.

29′ s.t: PAREGGIO LUCCHESE! Bianchi dal limite fa partire un rasoterra e la mette all’angolino.

28′ s.t: Solcia anticipa tutti su corner ma mette alto sopra la traversa.

24′ s.t: altra clamorosa occasione per la Lucchese con Scalzi che tutto solo in area calcia troppo debolmente: Pulidori blocca.

23′ s.t: Manzari si accentra e prova la botta di destro. Respinge ancora il portiere di casa.

22′ s.t: In ripartenza Manzari si fa tutta la fascia sinistra e arriva a crossare dal fondo. Decisivo l’intervento di Coletta.

17′ s.t: Fuori Calderini, dentro Manzari.

16′ s.t: Nannelli salta secco Pulidori, poi a porta vuota piazza il destro ma Agyei ancora una volta salva dalla linea di porta.

13′ s.t: ammonito Luci per fallo a centrocampo.

11′ s.t: Sul successivo corner il portiere azzurro smanaccia, la palla arriva a Bianchi che colpisce al volo di destro sul secondo palo ma non inquadra lo specchio.

10′ s.t: Pulidori toglie dal 7 un tiro a giro di Sbrissa.

9′ s.t: Grassini piazza un’ottima palla al centro dell’area per Infantino che tenta un aggancio difficile. Si salva la Lucchese.

7′ s.t: Piscopo carica il sinistro in area ma scivola sul più bello.

4′ s.t: bella azione personale di Piscopo che dal limite dell’area finta il sinistro e fa partire un destro potente che finisce alto sopra la traversa.

2′ s.t: buon inizio per la Carrarese: Calderini piazza un buon cross per Caccavallo che sul secondo palo tenta l’aggancio ma non riesce. Sugli sviluppi dell’azione la palla arriva Grassini che crossa dal fondo ma alla fine trova l’intervento di Coletta.

18:29: inizia il secondo tempo.

18:14: termina il primo tempo dopo un minuto di recupero.

43′ p.t: Perde la palla Pulidori in uscita. A porta sguarnita si avventa un giocatore della Lucchese ma è provvidenziale l’intervento di Agyei di testa.

40′ p.t: Piscopo in orizzontale per Calderini che prova il destro dal limite dell’area. Il tiro finisce alto sopra la traversa.

39 p.t: Intervento provvidenziale di Grassini su Adamoli che si stava preparando al tiro.

37′ p.t: Infantino serve in area Piscopo che prova la conclusione ma trova la deviazione della difesa ospite. Dal successivo corner colpo di testa di Borri con Coletta in uscita disturbato da Calderini. La Lucchese riesce comunque a uscire.

29 p.t: Imperiale sulla sinistra prova a premiare l’inserimento di Calderini ma la palla scivola sul fondo.

26 p.t: ammonito Adamoli per simulazione.

25′ p.t: Carrarese un po’ lunga in questa fase di match: la Lucchese avvelenata alla ricerca del pari.

10 ‘ p.t: ammonito Caccavallo per fallo al limite dell’area. Si incarica della battuta Panati che mette sopra la traversa.

8′ p.t: Calderini protagonista con un gran destro sul primo pallo messo in angolo da Coletta.

6′ p.t: GOL CARRARESE! Da corner Luci mette in mezzo per la rovesciata di Caccavallo che arriva sulla testa di Infantino: il bomber azzurro freddissimo mette in rete.

5′ p.t: calcio di punizione dalla destra per la Lucchese. Ribattuto da Luci il destro di Panati.

2’ p.t: cross dalla sinistra col contagiri di Calderini per Caccavallo che non riesce a trovare l’impatto col pallone.

Ore 17.28: inizia la sfida.

Ufficializzate le formazioni:

LUCCHESE (3-5-2): Coletta, Papini, Nannelli, Bianchi, Panati, Solcia, Meucci, Adamoli, De Vito, Sbrissa, Dumancic. A disp: Biggeri, Panariello, Cellamare, Signori, Bartolomei, Convitto, Fazzi, Molinaro, Scalzi, Caccetta. All. Giovanni Lopez.

CARRARESE (4-2-3-1): Pulidori, Grassini, Borri, Agyei, Imperiale, Luci, Foresta, Caccavallo, Piscopo, Calderini, Infantino. A disp; Mazzini, Valietti, Manzari, Pavone, Fortunati, Foresta, Fantini, Pasciuti, Cais. All. Mattia Baldini.

LUCCA – Lucchese e Carrarese pronte a sfidarsi per l’ultimo incontro prima della sosta natalizia. Le due squadre sono in campo per il riscaldamento sotto una finissima pioggia.