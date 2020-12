Baldini: «Non siamo stati bravi a chiuderla. Ricarichiamo le batterie, nel 2021 servirà continuità»

CARRARA – La Carrarese chiude il 2020 con un pareggio. A Lucca gli azzurri, passati in vantaggio con Infantino dopo appena 7 minuti dal fischio iniziale, si sono fatti riprendere al 76′ da Bianchi. Nel mezzo due salvataggi sulla linea di Agyei. Di seguito le dichiarazioni post partita di mister Baldini:

La Carrarese è scesa in campo con grande determinazione e voglia chiudendo la Lucchese nella propria metà campo. Il vantaggio è frutto di questa pressione alta. Abbiamo creato altro e non siamo stati capaci di andare oltre chiudendo la sfida. E’ normale poi che senza chiudere la contesa, le partite si riaprono e cosi è stato.

I derby sono gare in cui non bisogna mai dire mai e non l’abbiamo fatta nostra quando dovevamo, tenendo il match aperto abbiamo dato coraggio e vigore alle loro sortite.



E’ un pareggio che muove la classifica e che non sposta granché anche se l’occasione sarebbe stata ghiotta e da cogliere per stare al passo di chi ci precedeva. Ora dobbiamo ricaricare le batterie e presentarci a nuovo anno con ancora più volontà e determinazione cercando continuità per trovare i risultati positivi che ci servono.