CARRARA – Un eurogol di Infantino decide la sfida tra Carrarese e Albinoleffe, con la quale gli azzurri di Baldini si lasciano alle spalle le due sconfitte contro Pergolettese e Como e riparte con convinzione in vista del turno infrasettimanale a Lucca. Turnover in difesa in occasione della gara contro i lombardi, con Ermacora e Grassini al posto di Imperiale e Valietti. A centrocampo Schiro’ accanto a Luci al posto dell’infortunato Foresta, in attacco la linea a tre Caccavallo-Piscopo-Calderini alle spalle di Infantino.

Si riapre dunque il nostro sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21”, con cui chiediamo ai nostri lettori di votare il migliore in campo di Carrarese-Albinoleffe. Per votare ci sarà tempo fino a domani alle 18.

Ricordiamo che il giocatore che al termine della stagione avrà ottenuto il maggior numero di voti verrà omaggiato dall’ Agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.