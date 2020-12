Ore 16:52: triplice fischio dell’arbitro.

46′ s.t: Galeandro si divora il possibile 1 a 1 sparando alto da pochi passi dalla porta difesa da Pulidori.

45′ s.t: 4 minuti di recupero.

39′ s.t: punizione a giro di Manzari che sfiora l’incrocio dei pali.

36′ s.t: ultimo cambio per la Carrarese: esce Grassini causa crampi ed entra Valietti.

26′ s.t: doppio cambio nella Carrarese: escono Calderini e Schirò ed entrano Pasciuti e Doumbia. Pasciuti si posiziona a fianco di Luci e Doumbia sull’esterno sinistra.

20′ s.t: primo cambio per la Carrarese: esce Caccavallo ed entra Manzari.

17′ s.t: ammonito Luci per falli reiterati.

13′ s.t: GOL CARRRARESE: Caccavallo recupera palla a centrocampo, si invola verso l’area ospite, serve Infantino che con un tiro di collo destro sul secondo palo trafigge Savini.

11′ s.t: ammonito Ermacora per un brutto intervento in scivolata su Gusu.

6′ s.t: passaggio errato di Luci e Manconi si ritrova davanti a Pulidori ma si divora la palla dello 0 a 1.

Ore 16:01: inizia il secondo tempo.

Ore 15:46: termina il primo tempo dopo un minuto di recupero. Occasione per la Carrarese nel finale con Infantino che sfiora il palo di testa su corner di Schirò.

45′ p.t: 1 minuto di recupero.

40′ p.t: perfetto il terzo tempo di Piscopo sul calcio d’angolo battuto da Schirò ma la palla è troppo centrale e Savini mette in angolo. Sugli sviluppi del corner Albinoleffe in affanno ma gli azzurri non concretizzano.

39′ p.t: buono il cross di Ermacora dal fondo: interviene Savini deviando in corner.

38′ p.t: ancora Caccavallo protagonista sulla destra ma il suo cross al centro per Infantino viene ancora una volta deviato.

32′ p.t: tiro di Borri sugli sviluppi di un calcio di punizione che trova la deviazione in angolo della difesa ospite.

22′ p.t: ci prova Schirò col suo mancino dalla distanza ma il tiro è fuori misura.

18′ p.t: accelerata sulla fascia sinistra di Manconi che appena entrato in area viene fermato provvidenzialmente da Murolo.

13′ p.t: Occasione Carrarese! Cross di Caccavallo per Borri che di testa non centra di poco lo specchio della porta.

11′ p.t: cross dalla sinistra di Calderini per Caccavallo che colpisce di testa sul secondo palo ma trova la deviazione di un difensore bluceleste.

8′ p.t: primo squillo dell’Albinoleffe. Cross di Manconi al centro dell’area per Giorgione che la prolunga per Gerli. Il tiro del numero del 23 finisce però ampiamente sopra la traversa.

Ore 15:oo: inizia il match.

Ecco gli undici iniziali di Carrarese e Albinoleffe:

CARRARESE (4-2-3-1): Pulidori, Grassini, Borri, Murolo, Ermacora, Luci, Schirò, Caccavallo, Piscopo, Calderini, Infantino. A disp: Mazzini, Valietti, Imperiale, Agyei, Fortunati, Pasciuti, Manzari, Pavone, Doumbia, Fantini, Cais All. Silvio Baldini

ALBINOLEFFE (3-4-1-2): Savini, Canestrelli, Mondonico, Riva, Petrungaro, Gelli, Genevier, Gusu, Giorgione, Manconi, Galeandro. A disp: Paganessi, Caruso, Berbenni, Nichetti, Tomaselli, Trovato, Cori, Gabbianelli, Maffi, Ravasio, Miculi, Ghezzi. All. Marco Zaffaroni.

CARRARA – Tutto pronto allo Stadio dei Marmi per la sfida tra Carrarese e Albinoleffe. Azzurri alla ricerca del successo dopo due ko consecutivi, ospiti reduci da tre pareggi. Le squadre sono in campo per il riscaldamento sotto una fitta pioggia. Restiamo in attesa delle formazioni ufficiali.