Stefano Pardini e quel gol che è entrato nella storia: online il secondo episodio di “Un sogno nel cuore”

CARRARA – Con l’Albinoleffe, prossimo avversario della Carrarese, uno dei membri dello staff di Silvio Baldini condivide un ricordo particolare. Si tratta di Stefano Pardini, attuale collaboratore tecnico ed ex estremo difensore azzurro. Il classe ’75 di Montignoso infatti, 20 anni fa, proprio in casa dei lombardi, segnò di testa la rete del pareggio. Un gol che è entrato nella storia gialloazzurra, e che abbiamo voluto raccontare nel secondo episodio di “Un sogno del cuore”, il podcast di Carrarese Calcio realizzato in collaborazione con La Voce Apuana.

L’intervista, a cura di Riccardo Rinaldi e Claudia Cella, è adesso online su YouTube, Spotify, e sulle altre piattaforme audio (Spreaker, Apple Podcast e Google Podcast). L’ex numero uno azzurro, dopo un salto indietro nel tempo a rivivere le due esperienze sotto le Apuane, prima del ’99 e poi nel 2006, ha parlato anche del presente e del buon avvio di campionato di Stefano Mazzini, concludendo con un suo pensiero sul ruolo del portiere nel calcio di oggi.

A cura di Carrarese Calcio 1908

Conducono: Claudia Cella e Riccardo Rinaldi

Introduzione storica: Riccardo Rinaldi

Regia: Nicola Bongiorni

Supervisore: Gianluca Matelli

Media partner: La Voce Apuana

Ospite: Stefano Pardini