Il Luni Calcio dice no a ripresa allenamenti

Nonostante la situazione di emergenza regionale della Liguria dia la possibilità di far tornare in campo i giovani calciatori per allenamenti, seppur individuali, il Luni Calcio per voce della Presidentessa Simona Dell’Amico annuncia di non riprendere gli alleamenti almeno fino a dopo le vacanze di Natale.

Questo il testo della comunicazione alla pagina ufficiale Facebook del club.

“In accordo con i nostri mister di tutte le categorie e la segreteria abbiamo preso una decisione che per noi è la migliore riguardo alla possibilità di riprendere l’attività di allenamento seppur in forma individuale. Crediamo che sia da irresponsabili riprendere gli allenamenti in un momento del genere, con la stagione invernale in corso e l’impossibilità di poter utilizzare gli spogliatoi.

Non seguiremo la scia delle società che hanno ripreso a far allenamento, rispettiamo la scelta ma ci dissociamo per non mettere a repentaglio la salute dei nostri bimbi e delle loro famiglie. Sicuramente ci sarà tempo e modo di fare calcio serenamente ma non ora. Ora sarebbe da irresponsabili e irrispettosi verso tutto un sistema che sta cercando di andare avanti malgrado le quarantene. Il nostro comune è stato messo a dura prova con un alto numero di contagiati. Non abbassiamo la guardia mai perché nessuno si deve sentire escluso o miracolato. Il virus c’è ed è tremendo ma noi guardiamo avanti cercando di tutelare i nostri cari. Questo per i nostri bimbi sarà un Natale alternativo ma facciamo capire oggi più che mai che il nostro obiettivo è quello di restare distanti oggi per rivederci domani. Ringrazio tutti per la disponibilità e la fiducia, qualcuno non sarà d’accordo con la nostra scelta. Ci sono decisioni che vanno prese con responsabilità e coscienza e questo è un momento troppo delicato che non permette di sbagliare soprattutto quando si tratta della salute dei nostri bimbi e ragazzi. Un abbraccio a tutti e avanti Luni. “