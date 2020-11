Zona rossa, chiusi i centri sportivi

La Toscana diventa zona rossa per il covid. La decisione è ufficiale, dopo la telefonata del ministro della Salute Speranza al presidente della Regione Eugenio Giani con il quale la Toscana è stata informata della scelta. Le nuove regole partiranno da oggi, domenica 15 novembre.

Dunque dopo l’arancione la Toscana passa al colore rosso, quello che dipinge la situazione più grave in una scala di tre (giallo, arancione e rosso). Ci sono una serie di indicatori che assegnano i colori alle regioni. E tra gli indicatori che hanno determinato il passaggio c’è anche il repentino aumento del numero dei morti. La settimana che viene valutata è quella tra il 2 e l’8 novembre.

Si chiude così definitivamente anche la querelle relativa alla possibilità o meno di fare gli allenamenti. I centri sportivi saranno infatti chiusi per decreto. Rimarrà concesso di effettuare attività sportiva e motoria soltanto individualmente, all’aperto e in prossimità della propria abitazione. Si ritorna quindi ai provvedimenti messi in atto durante il primo lockdown: il movimento sportivo viene fermato nella sua totalità per quanto riguarda dilettanti e giovanili.

(fonte Toscanagol)