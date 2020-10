CARRARA – Ottimo pareggio a reti bianche per la Carrarese in casa della capolista Lecco. Gli azzurri hanno saputo tener testa ai padroni di casi che, approfittando della palese difficoltà degli avversari, decimati dagli infortuni, hanno premuto fino all’ultimo alla ricerca del vantaggio. Nel frattempo non giungono buone notizie in merito all’infortunio di Rota, che sembra aver rimediato una frattura a tibia e perone in un contrasto di gioco nel primo tempo. Davvero sfortunata su questo piano la Carrarese, che sarà costretta a rinunciare per i prossimi mesi a uno dei suoi giocatori chiave.

Quella del Rigamonti è stata l’ennesima prova di carattere per la squadra di Baldini, forse la più dura da inizio campionato. Una prova da “sudore fiato e cuore”, come si suol dire. Sta ai tifosi adesso votare il man of the match tra le fila degli azzurri. Ricordiamo che il sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21” viene riproposto con cadenza settimanale al termine di ogni incontro di campionato. Il giocatore che al termine della stagione avrà ottenuto il maggior numero di voti verrà omaggiato dall’agenzia Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.

Chi è stato per te il migliore azzurro in campo di Lecco-Carrarese? Vota rispondendo al sondaggio che trovi di seguito.