Pallavolo Massa-Carrara, annullata la presentazione di domenica

MASSA- La nuova società della Pallavolo Massa-Carrara ha deciso di annullare la presentazione in programma domenica 18 al nuovo palazzetto dello sport di via degli Oliveti. Il motivo? La sempre più delicata situazione dei contagi da covid-19. Con la curva che continua ad alzarsi, la società di volley maschile ha optato per una linea prudente a tutela di pubblico e squadra.

Di seguito il comunicato della società bianco blu:

«Il Consiglio Direttivo della Pallavolo Massa-Carrara, visto l’aumento dei contagi Covid-19, ha deciso di annullare la Presentazione della Società e dell’attività agonistica 2020/21 prevista per domenica 18 ottobre 2020, ore 11.00 presso il Palazzetto dello Sport di Massa, a data da destinarsi.

Un sentito ringraziamento al Comune di Massa per il Patrocinio alla manifestazione e la disponibilità della location, oltre alla sua presenza assieme alle altre autorità locali, nonché ai nostri sponsor : Fonteviva, Bertazzoni Ascensori, Next, Fre.pac, Modena Volley Academy e Fisiolistic Studio Fisioterapico.»