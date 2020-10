Apuania Tennis Tavolo, altro successo per Bobocica

Un altro grande risultato per la colonna portante della Tennis Tavolo Apuania. Dopo essersi già imposto a fine settembre, questa settimana Mihai Bobocica dell’Apuania Carrara Tennistavolo ha concesso il bis ai tornei della Challenger Series, che si sono disputati a Ochsenhausen, in Germania.

Nel girone all’italiana ad otto ha battuto per 3-0 il cileno Emiliano Riofrio e l’argentino Francisco Sanchi e per 3-1 i brasiliani Guilherme Teodoro e Carlos Ishida e il tedesco Qiu Liang e ha ceduto per 3-0 al polacco Daniel Gorak e per 3-1 all’ecuadoriano Alberto Mino.

Si è piazzato terzo nella classifica generale e in semifinale ha ritrovato Gorak, superandolo per 3-1. In finale si è preso la rivincita anche nei confronti di Mino, prevalendo per 3-1 al temine di una grande performance.

«Sono soddisfatto – spiega Bobocica – perché Gorak e Mino sono due giocatori molto scomodi per me e alla fine ho trovato la soluzione per batterli. Dopo le due sconfitte subite nel girone ero un po’ preoccupato e anche parlare per telefono con il mio tecnico in Nazionale, Lorenzo Nannoni, mi ha aiutato. Il polacco mi mette in difficoltà perché risponde molto bene al mio servizio ed è completo. Contro di lui ho perso agli Europei in Portogallo anche quando ero il n. 50 al mondo ed ero in ottima forma. L’ecuadoriano mi aveva sconfitto nettamente anche ai Mondiali a squadre in Svezia. È molto solido e, allenandosi a Düsseldorf, è migliorato molto. Per avere la meglio devo veramente sbagliare poco e ci sono riuscito.ultimanente ho vinto contro atleti di valore e, in vista del Top 12 del fine settimana a Bolzano, mi sento fiducioso».