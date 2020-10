Atletico Carrara juniores, ko ma senza deludere

La Juniores regionale dell’Atletico Carrara ha esordito sabato scorso nel campionato 2020/21 impegnata alla Covetta nel derby in casa dei cugini della San Marco Avenza. I nerazzurri di mister Marco Cenderelli hanno giocato a viso aperto contro i rossoblu riuscendo addirittura, prima dell’intervallo a recuperare il doppio svantaggio iniziale. Nelal ripresa alcune azioni da rete mancate per un soffio da parte Atletico e poi il sorpasso da parte degli avenzini che si sono aggiudicati il match per 4-2. Positivo in ogni caso l’impatto dei nerazzurri nel difficile campionato Under 19 regionale; buone trame di gioco e molto carattere fanno ben sperare per il prosieguo del torneo a cominciare con l’altro derby in programma sabato alla Fossa contro la Massese di mister Maurelli. Una gara tutta da vedere e dal pronostico certamente non scontato.