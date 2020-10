Pallavolo Massa-Carrara, questa domenica la presentazione al PalaOliveti

MASSA- La nuova Pallavolo Massa-Carrara alzerà ufficialmente il sipario questa domenica (18 ottobre) al palazzetto dello sport di Massa, in Via degli Oliveti. La presentazione della nuova società prenderà il via alle 11 e, insieme ai nuovi e vogliosi dirigenti, saranno svelati anche i nomi dei giocatori facenti parte delle rose biancoblù.

Dopo il caos di inizio estate, la nuova dirigenza ha l’ambizioso obiettivo di riportare la pallavolo nel cuore della gente di Massa e Carrara, e di farlo tornando ai livelli a cui questo sport ci aveva abituati. Partendo dai giovani e dalla prestigiosa collaborazione con Modena, una delle più titolate e seguite squadre di volley di tutta Italia.

Come previsto dal nuovo DCPM e dalle ordinanze regionali, nell’impianto comunale potrà accedere il pubblico fino a un massimo di 200 persone, distanziate e con mascherina. Tanta curiosità, in attesa di iniziare, il 7 novembre, il campionato di Serie C, con la Pallavolo Massa inserita nel girone B.