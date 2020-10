Atletico Carrara, alla Fossa arrivano i tecnici del Toro

Si svolgeranno oggi, mercoledì 14 e domani , giovedi 15 , gli “Open day” dell’Atletico Carrara targati Torino alla Fossa dei Leoni. Presente il tecnico granata della Torino Fc Academy Umberto Esposito, tutte le annate dell’Atletico Carrara (dal 2004 al 2013) scenderanno in campo mettendo in pratica le esercitazioni di casa Toro.

A margine del lavoro in campo , si svolgeranno, in serata le sessioni formative di aula, sempre curate da Umberto Esposito in qualità di docente, cui parteciperanno tutti gli istruttori dell’Atletico.

Di seguito l’organigramma tecnico delle giovanili nerazzurre:

Responsabile tecnico: Igor Menichini

Juniores: Marco Cenderelli e Massimo Giangare’

Allievi 2004 : Davide Tedeschi ed Alessio Chelini.

Allievi B 2005 : Paolo Agnesini

Giovanissimi A : 2006 Maurizio Sabadini

Giovanissimi B 2007 : Silvio Borghini e Luca Diamanti

Esordienti 2008 -2009 : Igor Menichini e Marco Stagnari

Pulcini 2010 : Luca Guerra

Pulcini 2011 : Luca Antonelli

Primi calci 2012 -13 : Niccolo Della Pina e Giuseppe Tonelli

Responsabile motoria : Giovanni Magliarella

Preparatori portieri: Luca Antonelli Davide Pianti Marco Nicodemi.