La Cantera Massese cat 2009 si aggiudica in provincia di Lucca la September Cup, importante manifestazione organizzata dal portale di calcio giovanile e dilettantistico Toscanagol. Il pronostico era tutto per la Cantera Massese e il campo ha dato il suo responso. Percorso netto per i ragazzi del bravo Mister Brunello Della Pina che si “rilassano” solo nel corso del terzo incontro del quadrangolare, ma dimostrano superiorità nei confronti delle tre avversarie.

La società massese iscrive così il proprio nome nell’albo d’oro della September Cup. Il capocannoniere del torneo è anche lui massese, il promettente Diego Velardi, premiato alla fine insieme ai suoi ragazzi che festeggiano sotto la tribuna dello stadio di Marlia

La Cantera ha costruito il successo vincendo le prime due gare, nettamente contro il Navacchio Zambra, solo di misura ma con sicurezza contro il Capostrada. Nel terzo incontro, è bastato un pareggio contro la Pieve San Paolo per salire a quota sette e vincere il torneo riservato al gruppo Argento.

Tutto ha funzionato al meglio in una mattinata risparmiata dalla pioggia per una festa del calcio giovanile in un momento davvero difficile. Divertimento pieno per i ragazzi e bella festa finale con gli allenatori che intervistati in mezzo al campo hanno manifestato la soddisfazione per aver partecipato ad un torneo che è servito molto alla crescita dei loro bambini.

CANTERA MASSESE 2009: Pasquini Tommaso, Ballart Alehandro, Velardi Diego, Celli Gabriele, Costa Gianluca, Chella Mattia, Dell’Amico Cristiano, Radicchi Tommaso, Peressini Christian, Casolare Thomas, Galli Paolo, Di Lauro Diego. All.: Della Pina Brunello

I risultati

Navacchio Zambra . Cantera Massese 0-3

11′ Dell’Amico (CM), 12′ Radicchi (CM), 14′ Dell’Amico (CM)

Capostrada Belvedere – Cantera Massese 0-1

2′ Velardi (CM)

Cantera Massese – Pieve San Paolo 0-0