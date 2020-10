Marco Marchionni nuovo allenatore del Foggia, firma vicina

CARRARA – Nuova avventura per l’ex azzurro Marco Marchionni, che dopo due stagioni come allenatore in seconda della Carrarese, adesso è pronto per guidare il Foggia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, la società pugliese avrebbe individuato in lui il successore di Vincenzo Maiuri e a breve dovrebbe avvenire la firma.

Dopo essere stato ripescato tra i professionisti, il Foggia aveva affidato la panchina prima a Ezio Capuano e poi a Maiuri: entrambi hanno lasciato l’incarico per divergenze con la società. Ora è il turno di Marchionni, che farà il suo esordio sulla panchina rossonera domani allo stadio “Pino Zaccheria”, in occasione di Foggia-Potenza.