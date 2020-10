Juniores Regionali, alla San Marco il derby

SAN MARCO AVENZA-ATLETICO CARRARA 4-2

(Juniores Regionali)

SAN MARCO AVENZA: Pallai, Mazzei, Cacciatori, Tioli , Lazri, Davitti, Tornari, Babbini, Brice, Benedetto, Braida. A disp. Lombardo, Pezzica, Vita, Cisse’, Albertosi, Lazzotti, Bouhrila, Dell’Amico, Santucciu. All. Frediani.

ATLETICO CARRARA: D’agostinis, Piccioli, Bardacci, Ciardi, Dell’Amico, Gandolfi, Latif, Guidi, Rosselli, Bertolla, Moruzzi. A disp. Pellegrini, Corsanini, Bascherini, Pennucci, Casteliti, Dell’Amico, Remorini, Marchi. All. Cenderelli.

ARBITRO: Foci di Carrara

RETI: 20′ pt Braida, 26′ pt Benedetto, 41′ pt Bertolla (rig), 43′ pt Ciardi 9′ st Brice, 19′ st Tornari

NOTE: Espulsi al 27′ st Dell’Amico ed al 33′ st Lazri.

AVENZA- Va alla San Marco il derby cittadino della prima giornata del campionato Juniores Regionali. Dopo un avvio convincente da parte dell’Atletico Carrara la San Marco trova il vantaggio al 20′ con una bella intuizione di Braida. Passano solo cinque minuti e Benedetto realizza il raddoppio rossoblu . L’Atletico nel finale del primo tempo prima accorcia con un calcio di rigore trasformato da Bertolla e successivamente pareggia il conto con Ciardi. La ripresa inizia con una clamorosa traversa in pallonetto dell’Atletico Carrara e due minuti piu’ tardi un palo in mischia da parte della San Marco. Rossoblu che si riportano in vantaggio con un bel gol di Brice che non lascia scampo a D’Agostinis. La San Marco trova la quarta rete al 19′ con un gol di Tornari con proteste ospiti per un fallo di mano. Le due squadre restano cn un uom in meno per il rosso a Dell’Amico per l’Atletico e Lazri per la San Marco. La gara cala di intensità fino al triplice fischio finale.