Carrarese-Piacenza a porte chiuse: manca l’ordinanza regionale

CARRARA – Carrarese-Piacenza domenica pomeriggio si giocherà a porte chiuse. La riapertura parziale degli impianti sportivi prevista dall’ordinanza n. 86 della Regione Toscana, infatti, riguardava soltanto gli eventi in programma nelle giornate di venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020. Tale provvedimento, voluto dal presidente uscente Enrico Rossi, al momento quindi non è più in vigore. Per una nuova riapertura si dovrà attendere un’altra ordinanza, firmata questa volta dal neo governatore Eugenio Giani, la cui proclamazione è avvenuta pochi giorni fa.

Di seguito il comunicato della Carrarese Calcio:

Carrarese Calcio 1908 informa che, allo stato attuale, la partita Carrarese-Piacenza di Domenica 11 Ottobre, fischio d’inizio ore 17.30 Stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara, avrà luogo senza possibilità di accesso da parte del pubblico.

Altresì, si rende noto che eventuali variazioni dello stato di fatto attuale saranno, prontamente, oggetto di tempestiva ed opportuna informazione.