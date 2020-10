CARRARA – Secondo successo consecutivo per la Carrarese, che vola a 7 punti in classifica raggiungendo il Lecco al primo posto. Prestazione di carattere ma anche di qualità da parte della formazione di Silvio Baldini che cerca e trova il gol vittoria proprio nel finale di partita, quando il risultato sembrava indirizzarsi sul pari.

Diverse le note positive del match. Ai tifosi, però, il compito di scegliere il migliore in campo tra le fila degli azzurri rispondendo al nostro sondaggio, che rimarrà attivo fino alle 18 di domani. Chi è stato, dunque, il man of the match di Carrarese-Pontedera? Inviaci la tua risposta.