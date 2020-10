Lorenzo Pasciuti, vero cuore “carrarino”. Segna e bacia la maglia: «E’ l’istinto»

CARRARA – In un calcio dove non esistono più le bandiere c’è ancora chi, in campo e attraverso i piccoli gesti, riesce ancora a comunicare qualcosa che va oltre il semplice entusiasmo per un gol. Non accade a tutti, ma solo a quelli che con i colori che indossano hanno un vero e proprio legame di sangue. E’ il caso di Lorenzo Pasciuti, cresciuto tra i gradoni dello Stadio dei Marmi e tifoso della Carrarese molto prima di diventarne un giocatore. Prima di ieri sera non era mai riuscito a segnare tra le mura di casa. E così, quando al 45′ di Carrarese-Pontedera il suo compagno Pavone gli ha servito il pallone perfetto, lui lo ha deviato in rete con tutta la forza possibile. Poi, istintivamente, ha baciato la maglia. Un gesto dal profondo significato. “Anche perché – sottolinea il giocatore – in vita mia di maglie non ne avevo mai baciate. Non era la prima volta che mi capitava con la Carrarese. E’ qualcosa che viene d’istinto, te lo dice il cuore”.

“Fare gol è sempre bello – confessa – farlo per la squadra della tua città ancora di più. Sicuramente se ci fosse stato lo stadio pieno, con la mia curva, la mia gente, sarebbe stato ancora più emozionante. Ma va bene così, sono felice”. Poi un commento sul momento della sua squadra: “Stiamo prendendo fiducia. Ieri venivamo da una vittoria importante che ci ha dato la spinta giusta. Piano piano acquisiamo meccanismi e giocate, perciò non possiamo che migliorare”. In tre partite, la Carrarese ha subito un solo gol e su calcio di rigore. “Gli altri anni non c’era questa solidità. Questo è un segnale importante perché sappiamo quanto è importante saper difendere bene se vuoi fare un campionato di vertice. Quest’anno possiamo fare grandi cose”.