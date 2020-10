Juniores Regionali, campionato al via

Dopo sette mesi di stop forzato per l’emergenza sanitaria che ne aveva bloccato il cammino sul piu’ bello, il campionato Juniores regionale torna finalmente in campo. Sabato prossimo 10 ottobre taglio del nastro della nuova stagione 2020/21. Sono ben cinque quest’anno le squadre apuane al via: San Marco Avenza (foto), Fossone, Massese, Atletico Carrara e Pontremolese. Subito due derby in programma a Fossone ed alla Covetta.

Questo il programma della prima giornata (Sabato 10 ottobre ore 16)