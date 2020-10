Ore 22:37: finisce il match.

45’s.t: 4 minuti di recupero.

45′ s.t: traversa di Piscopo su colpo di testa morbido dopo una punizione calciata da Pasciuti.

43′ s.t: ci avviciniamo al finale di partita. La Carrarese stringe i denti per difendere il vantaggio.

35′ s.t: VANTAGGIO CARRARESE! Murolo firma il 2-1 con un gran colpo di testa su corner servito da Pasciuti.

31’s.t: tiro debole di Pasciuti, Sarri blocca senza problemi.

24’s.t: GOL PONTEDERA: Caponi dal dischetto trafigge Mazzini che aveva intuito l’angolo.

23’s.t: fallo di Rota in area e calcio di rigore per il Pontedera.

20’s.t: punizione corta battuta da Pasciuti per Luci che tenta un passaggio liftato per Murolo che di testa non centra la porta.

18’s.t: altro cambio nelle file della Carrarese: esce Pavone ed entra Cais. L’attaccante azzurro si posiziona largo a sinistra e Calderini passa in fascia destra.

15’s.t: punizione velleitaria calciata da Caponi che si spegne sul fondo.

10’s.t: ennesimo calcio d’angolo battuto da Pavone, Borri svetta tra i difensori avversari ma colpisce forte sopra la traversa.

9’s.t: Pasciuti dalla sinistra crossa in mezzo e Murolo con il terzo tempo salta ma colpisce male e la palla esce sopra la traversa.

7’s.t: ghiotta occasione per il Pontedera: cross di Faella che trova Magrassi in area di rigore ma colpisce male e Mazzini blocca senza problemi.

6’s.t: altro calcio d’angolo per la Carrarese: Borri colpisce di testa debolmente e la palla arriva comoda tra le braccia di Sarri.

3’s.t: Murolo su calcio d’angolo di Pasciuti colpisce di testa a lato.

Ore: 21:47: inizia secondo tempo: per la Carrarese entrano Murolo e Piscopo ed escono Agyei e Schirò.

Ore 21:33: finisce il primo tempo.

44’p.t: GOL CARRARESE: Rota serve con un filtrante Pavone che dal fondo pesca nell’area piccola Pasciuti che di testa insacca.

40’p.t: Imperiale arriva sul fondo e crossa pescando Pasciuti in mezzo all’area di rigore che tenta una volè di sinistro deviata in calcio d’angolo da un difensore avversario.

38’p.t: primo tentativo verso lo specchio per il Pontedera: Caponi dal limite dell’area calcia ma non centra la porta.

31’p.t: cross interessante sempre dalla sinistra di Calderini ma Sarri anticipa in uscita alta Infantino.

21’p.t: traversa clamorosa colpita da Schirò: dal limite dell’area di rigore ha fatto partire un sinistro potente che ha centrato in pieno la traversa.

11’p.t: punizione calciata dai 2o metri da Schirò ma la palla esce sopra la traversa.

4’p.t: prima occasione Carrarese: cross teso di Calderini dalla sinistra, Pavone da pochi passi non centra lo specchio.

Ore 20:46: iniziato l’incontro

Tutto pronto allo Stadio dei Marmi di Carrara per la sfida tra Carrarese e Pontedera. Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Nel frattempo, sono state ufficializzate le formazioni:

CARRARESE (4-2-3-1): Mazzini, Rota, Borri, Agyei, Imperiale, Luci, Schirò, Pavone, Pasciuti, Calderini, Infantino. A disp: Pulidori, Murolo, Grassini, Ermacora, Fortunati, Foresta, Piscopo, Cais. All: Silvio Baldini.

PONTENDERA (3-5-2): Sarri, Milani, Vaccaro, Risaliti, Benassi, Caponi, Magrassi, Faella, Catanese, Stanzani, Perretta. A disp: Angeletti, Di Furia, Bardini, Tommasini, Barba, Bisconti, Parodi, Piana, Benedetti, Matteucci, Ropolo, Benericetti. All: Ivan Maraia