Prima Ligure, bene il Foce Magra targato “Massa Carrara”

Con domenica 4 ottobre ha preso il via il campionato di Prima Categoria Ligure Girone D. Sul sintetico della Covetta ha giocato (per impraticabilità del proprio campo) il Borgo Foce Magra targata “Massa Carrara”, per i molti concittadini in rosa, che ha trovato un buon punto contro una delle corazzate del torneo, la Castelnovese. Foce Magra definita come mina vagante del campionato, non con il budget e la struttura delle grandi ma con elementi di esperienza e di qualità, primo tra tutti l’ex professionista Luca della Maggiora (foto a destra) che sono in grado di alzare il livello quando la partita è sul filo.