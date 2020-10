Lo Stadio dei Marmi riapre al pubblico: solo settore gradinata, tagliandi in vendita online

CARRARA – Si riaprono le porte dello Stadio dei Marmi. In occasione di Carrarese-Pontedera, in programma domani sera alle 20.45, sarà consentito l’accesso al pubblico per il 25% della capienza totale dello stadio, ferma ancora a 1200 posti con il solo settore “Gradinata” aperto. Circa 300, dunque, i biglietti in vendita.

Di seguito il comunicato della Carrarese Calcio:

La gara tra Carrarese e Pontedera, valida per la terza giornata del campionato di Lega Pro Girone A, in programma mercoledì 7 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara, si giocherà con presenza di spettatori. Tale misura viene adottata in aderenza alle prescrizioni che il Presidente della Regione Toscana ha infatti ratificato attraverso l’Ordinanza della Giunta Regionale N° 87 del 5 Ottobre 2020 per gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale e regionale, che si svolgeranno sul territorio toscano in base a cui si consente apertura al pubblico nella misura del 25 % della capienza massimale prevista per impianto sportivo.

Carrarese Calcio 1908 informa, pertanto, che per la gara Carrarese vs Pontedera il solo settore aperto dello Stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara sarà la “Gradinata” con posti disponibili nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro.

Modalità di vendita dei tagliandi