La My Rhythm apre le iscrizioni

Riaprono, per il mese di ottobre e fino ad esaurimento posti, le iscrizioni alla My Rhythm, scuola di ginnastica ritmica diretta dalla tecnica, giudice, docente Martina Opuratori.

Mentre la sezione agonistica è ancora in attesa di una sistemazione definitiva che gli consenta di allenarsi in serenità, compatibilmente con gli impegni scolastici, il direttivo della società giallo-nera si è mobilitato per ottenere spazi adeguati alle attività del settore amatoriale, spazi diversi da quelli che venivano utilizzati come consuetudine dal 2017 a questa parte, a causa di importanti ritardi o addirittura della mancata assegnazione degli stessi da parte delle amministrazioni locali. Ciò nonostante, lo staff non si è perso d’animo e ha riorganizzato le proprie attività, anche in funzione della nota emergenza pandemica, offrendo corsi per tutte le età e su più sedi: a Marina di Carrara e a Carrara per le piccolissime della scuola dell’infanzia, per le bambine in età scolare, a Carrara per le ragazze dai sedici e ai vent’anni, con l’obiettivo di far riavvicinare alla ginnastica le ex-ginnaste che l’hanno precocemente abbandonata, e ad Avenza per le ginnaste adulte.

Con grande soddisfazione ed orgoglio la My Rhythm porta il primo corso “Ritmica Over” nel Comune di Carrara ed introduce la sua disciplina sportiva all’interno della prima palestra per sole donne che aprirà in questi giorni a Carrara, zona Stadio. A breve verrà inoltre inaugurata una nuova palestra nel Comune di Luni, sede operativa per le giovani ginnaste. Un ringraziamento da parte della società è indirizzato alle allieve e alle loro famiglie, che con molta pazienza e spirito d’adattamento la sostengono, ed alle tecniche e alle giovani assistenti il cui contributo è essenziale in questa difficile fase di ripartenza