Pro Sesto-Carrarese (0-1): le pagelle

CARRARA – Primi tre punti stagionali per la Carrarese, che espugna lo Stadio Breda di Milano battendo di misura la neopromossa Pro Sesto. In rete Infantino nel primo tempo su calcio di rigore conquistato da Imperiale, al suo esordio in campionato dopo lo stop di domenica scorsa a causa della squalifica. Una buona prova, soprattutto sul piano del carattere per la squadra di Baldini, che ha resistito alla pressione dei padroni di casa fino all’ultimo. Di seguito le nostre pagelle:

MAZZINI 6.5. Grande riflesso sul tiro ravvicinato di Mutton nel primo tempo, sul risultato di 0-1. Per il resto del match viene chiamato in causa poche volte, principalmente sulle palle alte, nelle quali si mostra sempre sicuro.

ROTA 7.5. Altra grande prova da parte del difensore ex Monopoli, che ripropone quanto visto contro la Pro Patria. Qualità, duttilità e intelligenza. Si prende forse qualche rischio di troppo nel dribbling, ma se la cava sempre egregiamente.

BORRI 7. Ottimo esordio in campionato, il suo, con la maglia azzurra. Il centrale classe ’97 offre una prova di carattere e di qualità: sempre puntuale nell’anticipo, sovrasta l’avversario per tutto il match.

AGYEI 5.5. Gara difficile per il mediano ghanese, schierato oggi non nella sua posizione naturale e perciò in qualche modo giustificato. Qualche errore di troppo nel primo tempo, quando in un paio di occasioni perde la marcatura in area di rigore, meglio nella ripresa.

IMPERIALE 6.5. Scontato il turno di squalifica domenica scorsa, esordisce nella nuova stagione e sfodera una grande prestazione. In una delle diverse sortite offensive di cui è protagonista si conquista il calcio di rigore che vale i 3 punti.

LUCI 7. Giocatore decisamente di altra categoria. Detta i tempi del centrocampo per buona parte della partita, cala nel finale come il resto della squadra.

SCHIRO’ 5: Autore di un gran recupero in occasione del contropiede più pericoloso della Pro Sesto. Per il resto quasi invisibile.

FORESTA 6. Gioca fuori ruolo ma non sfigura. Tanta corsa ma poca precisione nel servire i compagni.

PASCIUTI 6.5. Conferma la bella prova di domenica scorsa. Nel primo tempo semina il panico dalle parti dei padroni di casa infilandosi in area con una serie di serpentine da fuoriclasse. Per il resto della partita si dimostra sempre un pericolo per la difesa avversaria.

CALDERINI 5. Lontano dalla forma vista nella seconda parte dello scorso campionato, ancora una volta quasi invisibile per gran parte del match. In una delle poche occasioni che gli capitano tra i piedi, si divora il gol del possibile 1-0 da ottima posizione.

INFANTINO 6. Realizza la prima rete stagionale della Carrarese con un calcio di rigore da vero specialista, spiazzando il portiere di casa. Per il resto, da lui ci si aspetta maggiore aggressività e sacrificio quando è il momento di far salire la squadra.

PAVONE 5. Entra nel momento in cui c’è bisogno della sua corsa e imprevedibilità ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Appena entrato perde ingenuamente una palla che poteva essere gestita meglio. Nei successivi 25 minuti non entra mai nel vivo del gioco.

ERMACORA sv. Gioca un breve spezzone di partita facendo rifiatare Foresta.

BALDINI 6.5. Ancora in emergenza a livello di uomini, riesce comunque a portare a casa la prima vittoria stagionale in una trasferta insidiosa. Per la seconda volta consecutiva la sua squadra non subisce gol, dimostrando, per il momento, una maggiore solidità rispetto agli altri anni.