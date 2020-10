Pontedera-Piacenza allo Stadio dei Marmi

Con la Carrarese impegnata al “Breda” di Sesto San Giovanni sarà la volta del Pontedera a poter usufruire dell’impianto cittadino. I granata infatti, a causa dei lavori in corso al campo da gioco del “Mannucci” hanno chiesto alla società azzurra di poter usufruire dell’impianto per la gara di campionato di quest’oggi (ore 15) contro il Piacenza. Gara che si disputerà a porte chiuse. La Carrarese in questo modo inizia a sdebitarsi col Pontedera dell’accoglienza ricevuta piu’ volte due anni fa a causa dell’indisponibilità dei “Marmi”.