15’s.t: De Respinis colpisce la traversa con una conclusione fortissima dalla distanza.

Foto 2 di 2



12’s.t.: punizione calciata male da Pasciuti da cui scaturisce un contropiede per la Pro Sesto ma Schirò in recupero su Cominetti riesce a fermarlo senza commettere fallo prima che l’avversario entri in area di rigore.

8’s.t: cross interessante di Imperiale ma Livieri esce in presa alta e blocca il pallone.

Ore 16:01: inizia il secondo tempo.

Ore 15:46: termina il primo tempo.

38’p.t: gol divorato dalla Pro Sesto: Mutton, servito dalla sinistra da Cominetti, calcia al volo ma sbercia il pallone che Mazzini respinge senza particolari problemi.

32’p.t: primo squillo della Pro Sesto: Cominetti calcia dalla distanza ma la conclusione esce larga.

28’p.t: Calderini tenta una conclusione dai 20 metri; la palla esce sopra la traversa.

20’p.t: GOL CARRARESE: Infantino dal dischetto spiazza il portiere ed insacca.

19’p.t: calcio di rigore per la Carrarese: Imperiale atterrato in area di rigore dopo grande passaggio filtrante di Luci.

16’p.t: Occasione colossale per gli azzurri: Foresta serve Calderini che davanti al portiere calcia fuori.

11’p.t: prima sortita offensiva della Carrarese: slalom di Pasciuti sulla linea di fondo, serve Foresta che tenta una conclusione ma centra un difensore.

15:01: iniziato l’incontro.

Ufficializzate le formazioni delle due squadre:

PRO SESTO (4-3-3): Livieri, Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Franco, Gualdi, Gattoni, Palesi, Cominetti, De Respinis, Mutton. All. Francesco Parravicini.

CARRARESE (4-2-3-1): Mazzini, Rota, Agyei, Borri, Imperiale, Schirò, Luci, Foresta, Pasciuti, Calderini, Infantino. A disp: Pulidori, Grassini, Ermacora, Pavone, Fantini, Fortunati, Cais. All. Silvio Baldini

SESTO SAN GIOVANNI – Carrarese ospite allo Stadio Breda di Milano per la sfida contro la Pro Sesto, valida per la seconda giornata di campionato. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta al “Moccagatta” di Alessandria contro la Juventus U23, gli azzurri dal pareggio casalingo contro la Pro Patria. Stadio aperto a 870 persone, che dovranno rispettare tutta la normativa anti-Covid. Presente anche una rappresentanza di tifosi della Carrarese.