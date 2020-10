Carrarese, trasferta da 3 punti. Baldini: «Piglio, personalità e voglia di vincere. Orgoglioso dei miei»

CARRARA – “La squadra è scesa in campo con le idee chiare ed ha gestito la gara nei modi e nei tempi giusti. Non sono mancati piglio e personalità e la volontà di vincere anche attraverso una gara di contenimento e ripartenza”. Esordisce così Silvio Baldini, soddisfatto della gara dei suoi nella prima trasferta stagionale contro la Pro Sesto. Gara da 3 punti, grazie al rigore trasformato nel primo tempo da Infantino. Un po’ di sofferenza nel secondo tempo per la pressione dei padroni di casa alla ricerca del pareggio, ma gli azzurri hanno saputo resistere fino all’ultimo. “Nella ripresa siamo stati in grado di essere sempre più compatti, sacrificandoci quando la partita lo ha richiesto” – ha commentato a questo proposito Baldini -. In questo modo il processo di crescita della squadra si velocizza e non può che rappresentare un valore aggiunto per il futuro. Ora proiettiamoci sulla sfida con il Pontedera che ci attende tra soli tre giorni. Il successo di oggi ci consente di preparare con le migliori premesse il turno infrasettimanale”.

“Vittoria chiama vittoria – ha concluso il tecnico azzurro – e sono soddisfatto per le risposte, in termini di prestazioni, di cui siamo capaci in questo primissimo scorcio di stagione. La voglia di mettersi a disposizione, di ragionare come un gruppo in tutte le fasi di gioco, mi inorgoglisce, perché ho a disposizione calciatori che dimostrano abnegazione e tenacia per raggiungere i risultati”.