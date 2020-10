Lutto nel calcio, addio a Matteo Ravetto e all’ex Carrarese Simonluca Agazzone

CARRARA – Lutto nel mondo del calcio. Un’autentica tragedia ha colpito Simonluca Agazzone, 39 anni, e Matteo Ravetto, 32, nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre. I due ragazzi erano in viaggio sull’A16, nel territorio di Carpignano Sesia in Piemonte, quando alcuni cinghiali che attraversavano la carreggiata hanno ostacolato loro la strada. L’impatto è stato tremendo e non ha lasciato scampo ai due.

Ravetto è stato protagonista soprattutto in Serie D, dove era noto per l’incredibile numero di rigori consecutivi realizzati. Agazzone, invece, vantava 150 presenze in Serie C e nella sua carriera ha vestito anche la maglia della Carrarese. Puntuale è stato infatti il messaggio di cordoglio da parte della società di piazza Vittorio Veneto: “La Carrarese Calcio 1908 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa prematura dei calciatori Simonluca Agazzone (ex giocatore azzurro) e Matteo Ravetto. A familiari ed amici la società tutta porge le più sentite condoglianze“.