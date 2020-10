E’ Arensi Rota il miglior gialloazzurro scelto dai tifosi

CARRARA – E’ Arensi Rota, il difensore greco ex Monopoli acquisto del mercato estivo della Carrarese, il giocatore scelto dai tifosi come miglior gialloazzurro di questa settimana. Il centrale ha ottenuto il 23% dei voti, superando Lorenzo Pasciuti (20%) e Guido Pulidori (17%). Da segnalare anche l’apprezzamento verso il neo arrivato Andrea Luci, che ha fatto il suo esordio la scorsa domenica contro la Pro Patria e che ha ottenuto un buon 12%.

Il sondaggio ripartirà domenica sera, al termine di Pro Sesto-Carrarese, per aprire il voto al “man of the match” di giornata. Ricordiamo che il giocatore che al termine della stagione avrà ottenuto più voti verrà omaggiato dall’agenzia Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.